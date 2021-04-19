Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 сер, 2023 21:07
moveton написав: 5396669 написав:
Но если вы рассказываете - рассказывайте точнее! Суммы было большие и очень!
В чате точная сумма не называлась. Я так понял, что раз P2P с его типовым ограничением в 30к на операцию, то не особенно. Ну и главное, что триггером была не сумма. Ладно, принял, что ошибся
Да, вы правы - суммы были до 30-50 тыс и повторяющиеся. Но общее накопление на счете было больше 2М.
Думаю все это в комплексе сыграло триггером.
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5396669
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:42
Вадимка
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:48
Вадимка написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/19/701329/
"Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии."
Что, собственно, и ожидалось. Будем теперь на это ссылаться, как на источник "с чего мы взяли"
moveton
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 02:13
moveton
а вот здесь ще говориться про банковские комиссии.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/21/701415/
Вадимка
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