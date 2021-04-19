Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:54

moveton написав: Вадимка написав: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/19/701329/ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/19/701329/

"Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии."

Что, собственно, и ожидалось. Будем теперь на это ссылаться, как на источник "с чего мы взяли" "Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии."Что, собственно, и ожидалось. Будем теперь на это ссылаться, как на источник "с чего мы взяли"

"За каждую транзакцию ООО "Финансовая компания "Единое пространство" получает от 1,5% до 2,2%, в зависимости от категории платежей. Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии."Вы и правда не различаете разницу?Причем тут интерчейндж.Это отдельна песня.При проведение операций финансовая компания "Единое пространство" берет комиссию себе.СЕБЕ!Если б они брали комиссию с овгз то это был би минус для получателя денег(брокер) или отправителя.А так конкретно по этим операциям эта финансовая компания ее не берет то есть для получателя и отправителя она бесплатна.Но это не отменяет взаимоотношения внутри МПС и комисси банку с которого придут деньги.Вы идете в тумбу условной финансовой компании сити24 пополняете телефон.Тумба пише комиссия 5 процентов(Так как тут телефон то для простоты возьмём что с вас.В иных случаях могут брать с получателя).Сити 24 получила 5процентов и забрала себе.Потом она отправит эти деньги в банк Б, который за это тоже платит комиссию банку с которого пришли деньги, но уже за расчеты по МПС.Отмена первой комиссии с клиента не влияет на второе.Мне это все напомнило стоны Гороховского когда вводили потолок по интерчейндж комиссии.Забыли уже как он рассказывал что банковская система не "выдержит", что банковские услуги будут дороже на тридцать процентов? И?Всё там они зарабатывают и всё нормально у них с этим.Ладно, надоело дальше обсуждать этосчитайте дальше что они ничего не зарабатывают.