"Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии." Что, собственно, и ожидалось. Будем теперь на это ссылаться, как на источник "с чего мы взяли"
"Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии." Что, собственно, и ожидалось. Будем теперь на это ссылаться, как на источник "с чего мы взяли"
"За каждую транзакцию ООО "Финансовая компания "Единое пространство" получает от 1,5% до 2,2%, в зависимости от категории платежей. Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии."
Вы и правда не различаете разницу? Причем тут интерчейндж.Это отдельна песня. При проведение операций финансовая компания "Единое пространство" берет комиссию себе.СЕБЕ!Если б они брали комиссию с овгз то это был би минус для получателя денег(брокер) или отправителя.А так конкретно по этим операциям эта финансовая компания ее не берет то есть для получателя и отправителя она бесплатна.Но это не отменяет взаимоотношения внутри МПС и комисси банку с которого придут деньги.
Вы идете в тумбу условной финансовой компании сити24 пополняете телефон.Тумба пише комиссия 5 процентов(Так как тут телефон то для простоты возьмём что с вас.В иных случаях могут брать с получателя).Сити 24 получила 5процентов и забрала себе.Потом она отправит эти деньги в банк Б, который за это тоже платит комиссию банку с которого пришли деньги, но уже за расчеты по МПС.Отмена первой комиссии с клиента не влияет на второе.
Мне это все напомнило стоны Гороховского когда вводили потолок по интерчейндж комиссии.Забыли уже как он рассказывал что банковская система не "выдержит", что банковские услуги будут дороже на тридцать процентов? И? Всё там они зарабатывают и всё нормально у них с этим.
Ладно, надоело дальше обсуждать это считайте дальше что они ничего не зарабатывают.
посетитель написав:Ладно, надоело дальше обсуждать это считайте дальше что они ничего не зарабатывают.
Я понимаю, что в той статье и даже в следующей нет заявления, что комис эвайринга по 6211 нулевой. Но нужно же о чём-то поговорить С другой стороны, пруфа, что комис эквайринга не нулевой, я тоже пока не видел.
посетитель написав:В тарифах написано что покупки без комиссии.Но покупка овгз почему-то вдруг стала не покупкой, а p2p.Точнее не стала, а так трактуется по желанию моно.Кстати моно единственный из всех банков посчитал что он умнее всех, а все остальные лохи.
Если посмотреть за пределы Украины, то российская Альфа ввела комис за операции по 6211, как за квази-кэш, ещё три года назад. Причём, как я понял, и за свои тоже. Дело такое. Ввёл, та и ввёл. Имеет право. Возможно, даже предохранитель "запрещать переводы за кредитные" на этом срабатывает, но не проверял. Согласен, что было бы не плохо об этом более чётко в тарифах написать, но если им охота об этом отвечать каждому жалующемся отдельно, то и ладно. А я просто имею в виду этот комис и уже решаю есть ли смысл таким способом покупать ОВГЗ. Благо, покупка ОВГЗ дело пока ещё добровольное.