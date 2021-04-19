У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом
З договору з monobank видно розміри комісій, за якими зараз працює пільговий період — це 600 грн і 15 грн. При купівлі однієї військової облігації вартістю 1 тис. грн стягнення таких комісій не лише з'їдає весь прибуток від інвестиції, а й позбавляє людину значної частини заощаджень. Тому дуже важливо мати повну прозорість у питанні комісій.
У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом
Угу, такой себе высер журналистов. Даже по приведённой картинке видно, что погашение уже купленных по-любому бесплатно. Но нужно ж высосать истерику из пальца. А почему именно "Монобанк допустил"? Почему всех остальных дилеров не спросить? Депозитарные тарифы НБУ одинаковы для всех.
Но особо волнующиеся могут покупать не военные. В звёздочке на картинке только про военные написано