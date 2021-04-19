У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом
З договору з monobank видно розміри комісій, за якими зараз працює пільговий період — це 600 грн і 15 грн. При купівлі однієї військової облігації вартістю 1 тис. грн стягнення таких комісій не лише з'їдає весь прибуток від інвестиції, а й позбавляє людину значної частини заощаджень. Тому дуже важливо мати повну прозорість у питанні комісій.
У monobank припустили, що після закінчення воєнного стану покупців ОВДП можуть змусити доплатити комісії заднім числом
Угу, такой себе высер журналистов. Даже по приведённой картинке видно, что погашение уже купленных по-любому бесплатно. Но нужно ж высосать истерику из пальца. А почему именно "Монобанк допустил"? Почему всех остальных дилеров не спросить? Депозитарные тарифы НБУ одинаковы для всех.
Но особо волнующиеся могут покупать не военные. В звёздочке на картинке только про военные написано
Почему именно моно? Так потому что у них уже был прикол.В марте если память не изменяет.В принципе дата не важна.Суть такая что моно впереди паровоза побежал драть комиссию, а депозитарий НБУ возьми да продли обслуживание без комиссии.Не, ну моно конечно потом объявил что комиссию брать не будет, то что взял вернул, но осадочек остался.
Востаннє редагувалось посетитель в Сер 09 сер, 2023 23:35, всього редагувалось 1 раз.
А от Привата, который комиссию за военные ОВГЗ взимать даже не прекращал, осадочек не остаётся? Думаю, если у него спросить какой комис и за что будет через год-два, там поддержка точно так же пожмёт плечами, как в Моно. И можно смело ставить хайповый заголовок: "Приватбанк допустил, что все, когда-то покупавшие военные ОВГЗ, должны будут доплатить ещё по 1200 грн с покупки".
Приват да, согласен что в этом плане говнюки конечно.С моно напрягает то что не однозначные правила - сегодня играем так, а завтра противоположно.С приватом в этом плане кстати легче - всё понятно и не суешься.