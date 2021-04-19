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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47

  Ой+ написав:Військові ОВДП різних брокерів з Дії з оплатою приватівською кредиткою без коміса. Де я стверджую що це ОВДП саме привату?
Наприклад, UA4000226260 купляючи в Дії, можна було обійтись без комісій.

Разговор был о дилерских комисах. При покупке в Дие Приват, конечно, такие не взимает, но исключительно потому, что его там в дилерах не попадается.
moveton
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