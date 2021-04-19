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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47
Ой+ написав:
Військові ОВДП різних брокерів з Дії з оплатою приватівською кредиткою без коміса. Де я стверджую що це ОВДП саме привату?
Наприклад, UA4000226260 купляючи в Дії, можна було обійтись без комісій.
Разговор был о дилерских комисах
. При покупке в Дие Приват, конечно, такие не взимает, но исключительно потому, что его там в дилерах не попадается.
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moveton
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Додано: Вів 15 сер, 2023 00:26
Ой+ написав:
moveton написав:
А от Привата, который комиссию за военные ОВГЗ взимать даже не прекращал, осадочек не остаётся?
Через дію без коміса ще і з універсальної.
Вадимка написав:
Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?
От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.
Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .
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Вадимка
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Додано: Вів 15 сер, 2023 07:09
Вадимка написав: Ой+ написав: Вадимка написав:
Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?
От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.
Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .
Хотів для проби купити 1 облігацію в дії і заплатити кредитними з карти о.банк+, але вибивало помилку і зумів тільки приватівською розрахуватись.
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Ой+
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