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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47
Ой+ написав:
Військові ОВДП різних брокерів з Дії з оплатою приватівською кредиткою без коміса. Де я стверджую що це ОВДП саме привату?
Наприклад, UA4000226260 купляючи в Дії, можна було обійтись без комісій.
Разговор был о дилерских комисах
. При покупке в Дие Приват, конечно, такие не взимает, но исключительно потому, что его там в дилерах не попадается.
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moveton
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Додано: Вів 15 сер, 2023 00:26
Ой+ написав:
moveton написав:
А от Привата, который комиссию за военные ОВГЗ взимать даже не прекращал, осадочек не остаётся?
Через дію без коміса ще і з універсальної.
Вадимка написав:
Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?
От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.
Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .
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Вадимка
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Додано: Вів 15 сер, 2023 07:09
Вадимка написав: Ой+ написав: Вадимка написав:
Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?
От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.
Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .
Хотів для проби купити 1 облігацію в дії і заплатити кредитними з карти о.банк+, але вибивало помилку і зумів тільки приватівською розрахуватись.
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Ой+
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:57
В сенсі тарифікуютья виплати? 300 грн. за виплату?
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anmyronyuk1
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:55
anmyronyuk1 написав:
В сенсі тарифікуютья виплати? 300 грн. за виплату?
в Сенсі наразі все під 0 (якщо все робити в додатку)
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greenozon
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:15
Оце піраміда....
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ihorsic
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