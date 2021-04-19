RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47

  Ой+ написав:Військові ОВДП різних брокерів з Дії з оплатою приватівською кредиткою без коміса. Де я стверджую що це ОВДП саме привату?
Наприклад, UA4000226260 купляючи в Дії, можна було обійтись без комісій.

Разговор был о дилерских комисах. При покупке в Дие Приват, конечно, такие не взимает, но исключительно потому, что его там в дилерах не попадается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3630
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 00:26

  Ой+ написав:
  moveton написав:А от Привата, который комиссию за военные ОВГЗ взимать даже не прекращал, осадочек не остаётся?

Через дію без коміса ще і з універсальної.
  Вадимка написав:Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?

От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.

Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .
Вадимка
 
Повідомлень: 260
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 07:09

  Вадимка написав:
  Ой+ написав:
  Вадимка написав:Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?

От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.

Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .

Хотів для проби купити 1 облігацію в дії і заплатити кредитними з карти о.банк+, але вибивало помилку і зумів тільки приватівською розрахуватись.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6092
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:57

Сенс тарифи

В сенсі тарифікуютья виплати? 300 грн. за виплату?
anmyronyuk1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.08.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:55

  anmyronyuk1 написав:В сенсі тарифікуютья виплати? 300 грн. за виплату?


в Сенсі наразі все під 0 (якщо все робити в додатку)
greenozon
 
Повідомлень: 15423
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:55

фізики (ми з вами) - даємо "газу" :)

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 15423
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:15

Re: Ринок ОВДП

Оце піраміда....
ihorsic
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:28

greenozon половина з цих облігацій у фізиків валютні, графік не дуже інформативний
adj
 
Повідомлень: 330
З нами з: 08.04.22
Подякував: 52 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 505506507508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 57157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2198)
25.08.2023 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.