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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47

  Ой+ написав:Військові ОВДП різних брокерів з Дії з оплатою приватівською кредиткою без коміса. Де я стверджую що це ОВДП саме привату?
Наприклад, UA4000226260 купляючи в Дії, можна було обійтись без комісій.

Разговор был о дилерских комисах. При покупке в Дие Приват, конечно, такие не взимает, но исключительно потому, что его там в дилерах не попадается.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 00:26

  Ой+ написав:
  moveton написав:А от Привата, который комиссию за военные ОВГЗ взимать даже не прекращал, осадочек не остаётся?

Через дію без коміса ще і з універсальної.
  Вадимка написав:Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?

От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.

Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 07:09

  Вадимка написав:
  Ой+ написав:
  Вадимка написав:Obank проходит.А может кто-то обьянить,почему банки блокируют оплату?Ведь банк получает прибиль государство в плюсе и клиент доволен?

От мені через оплату о.банк+ так і не вдалось розжитись на облігації в дії.

Сегодня покупал.Проблем не было.При чем здесь о банк+ Картой через смс .

Хотів для проби купити 1 облігацію в дії і заплатити кредитними з карти о.банк+, але вибивало помилку і зумів тільки приватівською розрахуватись.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:57

Сенс тарифи

В сенсі тарифікуютья виплати? 300 грн. за виплату?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:55

  anmyronyuk1 написав:В сенсі тарифікуютья виплати? 300 грн. за виплату?


в Сенсі наразі все під 0 (якщо все робити в додатку)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:55

фізики (ми з вами) - даємо "газу" :)

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:15

Re: Ринок ОВДП

Оце піраміда....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:28

greenozon половина з цих облігацій у фізиків валютні, графік не дуже інформативний
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:41

  ihorsic написав:Оце піраміда....


я би не сказав.
просто фізики замість віднести кошти на депо отримали можливість купити ОВГЗ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:16

  mephala написав:
  ihorsic написав:Оце піраміда....


я би не сказав.
просто фізики замість віднести кошти на депо отримали можливість купити ОВГЗ.

И информация об этом начала встречаться в прессе, как физикам это сделать.
А потом вход от 1 облигации через Дию.
Правда, хз какая статистика по источнику продажи.
M-A-X
 
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