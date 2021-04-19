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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:22

  M-A-X написав:
  mephala написав:
  ihorsic написав:Оце піраміда....


я би не сказав.
просто фізики замість віднести кошти на депо отримали можливість купити ОВГЗ.

И информация об этом начала встречаться в прессе, как физикам это сделать.
А потом вход от 1 облигации через Дию.
Правда, хз какая статистика по источнику продажи.


эт верно, сигареты поштучно никогда не были признаком норм экономики, но маемо что маемо, в конце концов все будет норм, ну разве что девальвация
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:00

cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:47

Re: Ринок ОВДП

adj написав:cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
А доступні там цигарки поштучно?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:55

  Boundless написав:
adj написав:cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
А доступні там цигарки поштучно?

я думаю там не тільки цигарки поштучно доступно, там капіталізм максимальний все що хочеш знайдеш
adj
 
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