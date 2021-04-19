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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:22
M-A-X написав: mephala написав: ihorsic написав:
Оце піраміда....
я би не сказав.
просто фізики замість віднести кошти на депо отримали можливість купити ОВГЗ.
И информация об этом начала встречаться в прессе, как физикам это сделать.
А потом вход от 1 облигации через Дию.
Правда, хз какая статистика по источнику продажи.
эт верно, сигареты поштучно никогда не были признаком норм экономики, но маемо что маемо, в конце концов все будет норм, ну разве что девальвация
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cohan
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Додано: Суб 26 сер, 2023 11:00
cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
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adj
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Додано: Суб 26 сер, 2023 11:47
adj написав:cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
А доступні там цигарки поштучно?
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Boundless
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Додано: Суб 26 сер, 2023 11:55
Boundless написав:
adj написав:cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
А доступні там цигарки поштучно?
я думаю там не тільки цигарки поштучно доступно, там капіталізм максимальний все що хочеш знайдеш
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adj
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Додано: Пон 28 сер, 2023 12:52
Хтось в курсі що траплилось із пропозицією в ICUhttps://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=icu
повний голяк
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greenozon
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Додано: Пон 28 сер, 2023 13:47
greenozon все скупили
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Додано: Пон 28 сер, 2023 13:56
Хто купляв облігації через кінто? У них є кабінет? Як там з комісіями? Буду вдячний за зворотній зв'язок.
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adj
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