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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:22

  M-A-X написав:
  mephala написав:
  ihorsic написав:Оце піраміда....


я би не сказав.
просто фізики замість віднести кошти на депо отримали можливість купити ОВГЗ.

И информация об этом начала встречаться в прессе, как физикам это сделать.
А потом вход от 1 облигации через Дию.
Правда, хз какая статистика по источнику продажи.


эт верно, сигареты поштучно никогда не были признаком норм экономики, но маемо что маемо, в конце концов все будет норм, ну разве что девальвация
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:00

cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:47

Re: Ринок ОВДП

adj написав:cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
А доступні там цигарки поштучно?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:55

  Boundless написав:
adj написав:cohan в США доступні облігації від одної штуки і що?
А доступні там цигарки поштучно?

я думаю там не тільки цигарки поштучно доступно, там капіталізм максимальний все що хочеш знайдеш
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:52

Хтось в курсі що траплилось із пропозицією в ICU

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=icu

повний голяк
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:47

greenozon все скупили
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:56

Re: Ринок ОВДП

Хто купляв облігації через кінто? У них є кабінет? Як там з комісіями? Буду вдячний за зворотній зв'язок.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:50

greenozon в ICU завезли UA4000213227 з погашенням 01.11.2023, доступно 13231 шт.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:01

  adj написав:Хто купляв облігації через кінто? У них є кабінет? Як там з комісіями? Буду вдячний за зворотній зв'язок.

Відповідаю по КІНТО:
1. Рахунок відкривав через покупку 1 облігації через дію, все було оперативно і без лишніх дзвінків і переписок що є великим плюсом.
2. Після покупки стає доступний кабінет інвестора, там крім ОВДП є ще облігації нової пошти, доларові овдп.
3. Написав у підтримку чи планують додавати акції в кабінет, сказали що розвиток кабінету є в планах але без деталей.
4. По комісіям відповіли так: "Операції в кабінеті без комісій по всіх видах облігацій. В кабінеті Ви можете створити заявку та оплатити її по створених реквізитах."
5. З цього виплаває що при створенні заявки мають сформуватись реквізити для переказу коштів щоб закрити заявку. "Так, процедуру Ви описали вірно. Біржа працює до 17.00 , якщо бачимо гроші до цього часу- встигаємо придбати."
6. Якщо кабінет створений через дію і будуть наступні покупки (інших) облігацій/продуктів то гроші будуть зараховуватись на Єпідтримку але можна змінити рахунок для виплати (для цього треба звертатись до них якщо я правильно розумію) "Виплати йдуть на карту єПідтримки, яку ви вказали в Дії ( за замовчуванням). Для кабінетних заявок можна змінити реквізити рахунку"
adj
 
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