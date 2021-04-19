Додано: Вів 29 сер, 2023 13:01

adj написав: Хто купляв облігації через кінто? У них є кабінет? Як там з комісіями? Буду вдячний за зворотній зв'язок. Хто купляв облігації через кінто? У них є кабінет? Як там з комісіями? Буду вдячний за зворотній зв'язок.

Відповідаю по КІНТО:1. Рахунок відкривав через покупку 1 облігації через дію, все було оперативно і без лишніх дзвінків і переписок що є великим плюсом.2. Після покупки стає доступний кабінет інвестора, там крім ОВДП є ще облігації нової пошти, доларові овдп.3. Написав у підтримку чи планують додавати акції в кабінет, сказали що розвиток кабінету є в планах але без деталей.4. По комісіям відповіли так: "Операції в кабінеті без комісій по всіх видах облігацій. В кабінеті Ви можете створити заявку та оплатити її по створених реквізитах."5. З цього виплаває що при створенні заявки мають сформуватись реквізити для переказу коштів щоб закрити заявку. "Так, процедуру Ви описали вірно. Біржа працює до 17.00 , якщо бачимо гроші до цього часу- встигаємо придбати."6. Якщо кабінет створений через дію і будуть наступні покупки (інших) облігацій/продуктів то гроші будуть зараховуватись на Єпідтримку але можна змінити рахунок для виплати (для цього треба звертатись до них якщо я правильно розумію) "Виплати йдуть на карту єПідтримки, яку ви вказали в Дії ( за замовчуванням). Для кабінетних заявок можна змінити реквізити рахунку"