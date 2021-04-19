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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:20
Дюрі-бачі написав:
На фоні крайніх рішень НБУ я трохи психанув і купив на 1/3 заначки ОВДП під 4,2% в $ з погашенням в червні 2024.
Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?
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Sergo
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:30
Sergo написав:
Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?
Сенс. Трохи за гривню, але переважно валюту, яка з весни валяється вдома. Злив напівхлам...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:49
Дюрі-бачі написав: Sergo написав:
Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?
Сенс. Трохи за гривню, але переважно валюту, яка з весни валяється вдома. Злив напівхлам...
а покаруселити трохи, ні?
Тим більше зара ліміти підняли і 50к вільних додали
з миттєвою дохідністю майже 1%))
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asti
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