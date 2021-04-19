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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:20

  Дюрі-бачі написав:На фоні крайніх рішень НБУ я трохи психанув і купив на 1/3 заначки ОВДП під 4,2% в $ з погашенням в червні 2024.

Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:30

Re: Ринок ОВДП

  Sergo написав:Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?

Сенс. Трохи за гривню, але переважно валюту, яка з весни валяється вдома. Злив напівхлам...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  Sergo написав:Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?

Сенс. Трохи за гривню, але переважно валюту, яка з весни валяється вдома. Злив напівхлам...

а покаруселити трохи, ні?
Тим більше зара ліміти підняли і 50к вільних додали
з миттєвою дохідністю майже 1%))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:а покаруселити трохи, ні?
Тим більше зара ліміти підняли і 50к вільних додали
з миттєвою дохідністю майже 1%))

Та ще трохи каруселю, саме тому і скинув свої "сині". Але це вже агонія (останні дні) каруселі, хоча в мене ще кілька внесків треба буде забрати в кінці жовтня - на початку листопада ...
Як я вже писав в інших темах: ніколи не несу всі гроші в одну схему.
Дюрі-бачі
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