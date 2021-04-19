Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:20
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:30
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:49
а покаруселити трохи, ні?
Тим більше зара ліміти підняли і 50к вільних додали
з миттєвою дохідністю майже 1%))
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10
Re: Ринок ОВДП
Та ще трохи каруселю, саме тому і скинув свої "сині". Але це вже агонія (останні дні) каруселі, хоча в мене ще кілька внесків треба буде забрати в кінці жовтня - на початку листопада ...
Як я вже писав в інших темах: ніколи не несу всі гроші в одну схему.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:56
Хтось знає, Спорт також бере комісію за оплату кредитними в Дії? Сьогодні не зміг оплатити ОВДП...
Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:14
Re: Ринок ОВДП
Всім привіт. Підскажіть в якому банку зараз краще всього придбати ОВДП строком +/- на рік? Чи не було проблем з отриманням великої суми коштів (в рекомендованій установі)? Комісії при відкритті/зарахуванні/знятті коштів
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