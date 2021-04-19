asti написав:а покаруселити трохи, ні? Тим більше зара ліміти підняли і 50к вільних додали з миттєвою дохідністю майже 1%))
Та ще трохи каруселю, саме тому і скинув свої "сині". Але це вже агонія (останні дні) каруселі, хоча в мене ще кілька внесків треба буде забрати в кінці жовтня - на початку листопада ... Як я вже писав в інших темах: ніколи не несу всі гроші в одну схему.
Всім привіт. Підскажіть в якому банку зараз краще всього придбати ОВДП строком +/- на рік? Чи не було проблем з отриманням великої суми коштів (в рекомендованій установі)? Комісії при відкритті/зарахуванні/знятті коштів
acid написав:Всім привіт. Підскажіть в якому банку зараз краще всього придбати ОВДП строком +/- на рік? Чи не було проблем з отриманням великої суми коштів (в рекомендованій установі)? Комісії при відкритті/зарахуванні/знятті коштів
Порiвняльнi таблицi тут. По рекомендацiям див.тут.