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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:20

  Дюрі-бачі написав:На фоні крайніх рішень НБУ я трохи психанув і купив на 1/3 заначки ОВДП під 4,2% в $ з погашенням в червні 2024.

Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:30

Re: Ринок ОВДП

  Sergo написав:Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?

Сенс. Трохи за гривню, але переважно валюту, яка з весни валяється вдома. Злив напівхлам...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  Sergo написав:Я так розумію це в Sense. Це за гривню по курсу 37,4 чи валютою через касу/з рахунку?

Сенс. Трохи за гривню, але переважно валюту, яка з весни валяється вдома. Злив напівхлам...

а покаруселити трохи, ні?
Тим більше зара ліміти підняли і 50к вільних додали
з миттєвою дохідністю майже 1%))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:а покаруселити трохи, ні?
Тим більше зара ліміти підняли і 50к вільних додали
з миттєвою дохідністю майже 1%))

Та ще трохи каруселю, саме тому і скинув свої "сині". Але це вже агонія (останні дні) каруселі, хоча в мене ще кілька внесків треба буде забрати в кінці жовтня - на початку листопада ...
Як я вже писав в інших темах: ніколи не несу всі гроші в одну схему.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:56

Хтось знає, Спорт також бере комісію за оплату кредитними в Дії? Сьогодні не зміг оплатити ОВДП...
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:14

Re: Ринок ОВДП

Всім привіт. Підскажіть в якому банку зараз краще всього придбати ОВДП строком +/- на рік? Чи не було проблем з отриманням великої суми коштів (в рекомендованій установі)? Комісії при відкритті/зарахуванні/знятті коштів
acid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:15

acid таблиця з наявними ОВДП у брокерів і банків https://uainvest.com.ua/ukrbonds

Далі виходити з того яка сума, чи є документи про походження.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:18

  acid написав:Всім привіт. Підскажіть в якому банку зараз краще всього придбати ОВДП строком +/- на рік? Чи не було проблем з отриманням великої суми коштів (в рекомендованій установі)? Комісії при відкритті/зарахуванні/знятті коштів
Порiвняльнi таблицi тут.
По рекомендацiям див.тут.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:57

acid

якщо цікавить більше ніж рік, то найкраща пропозиція наразі в Сенсі
20%
26 рік
UA4000228043 або UA4000228381
greenozon
 
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