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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:20
acid приват один з перших банків який пропонував овдп через кабінет. Там великі комісії відносно інших банків/брокерів але і багато клієнтів які брали там овдп (бо багато клієнтів в банку в принципі).
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adj
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Додано: Вів 05 вер, 2023 11:12
Національний банк з 11 вересня розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття частки обов’язкових резервівhttps://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... h-rezerviv
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greenozon
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V2