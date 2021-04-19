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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:20
acid приват один з перших банків який пропонував овдп через кабінет. Там великі комісії відносно інших банків/брокерів але і багато клієнтів які брали там овдп (бо багато клієнтів в банку в принципі).
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:12
Національний банк з 11 вересня розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття частки обов’язкових резервів
Додано: Вів 05 вер, 2023 16:40
Re: Ринок ОВДП
Шановні друзі, а як розуміти те, що у Приват-24 різко скоротилась кількість типів ОВДП в доларах, які пропонуються нам до продажу? Цікаво, це тимчасове явище чи в перспективі дійсно ОВДП в доларах не буде взагалі?
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