Шановні друзі, а як розуміти те, що у Приват-24 різко скоротилась кількість типів ОВДП в доларах, які пропонуються нам до продажу? Цікаво, це тимчасове явище чи в перспективі дійсно ОВДП в доларах не буде взагалі?
ЗІС-5 написав:Шановні друзі, а як розуміти те, що у Приват-24 різко скоротилась кількість типів ОВДП в доларах, які пропонуються нам до продажу? Цікаво, це тимчасове явище чи в перспективі дійсно ОВДП в доларах не буде взагалі?
12 и 19 сентября будет размещение новых валютных ОВДП. Думаю ассортимент и у Привата расширится