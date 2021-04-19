Ринок ОВДП
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:20
acid приват один з перших банків який пропонував овдп через кабінет. Там великі комісії відносно інших банків/брокерів але і багато клієнтів які брали там овдп (бо багато клієнтів в банку в принципі).
adj
Повідомлень: 357
З нами з: 08.04.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 вер, 2023 11:12
Національний банк з 11 вересня розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття частки обов’язкових резервів
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... h-rezerviv
greenozon
Повідомлень: 15477
З нами з: 01.06.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 1474 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Вів 05 вер, 2023 16:22
СТАЛОСЯ!
Українці переплюнули нерезидентів
greenozon
Повідомлень: 15477
З нами з: 01.06.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 1474 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Вів 05 вер, 2023 16:40
Шановні друзі, а як розуміти те, що у Приват-24 різко скоротилась кількість типів ОВДП в доларах, які пропонуються нам до продажу? Цікаво, це тимчасове явище чи в перспективі дійсно ОВДП в доларах не буде взагалі?
ЗІС-5
Повідомлень: 119
З нами з: 21.12.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 89 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 вер, 2023 17:36
ЗІС-5 можливо наслідки від онлайн продажу валюти
adj
Повідомлень: 357
З нами з: 08.04.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 вер, 2023 17:43
ЗІС-5 написав:
Шановні друзі, а як розуміти те, що у Приват-24 різко скоротилась кількість типів ОВДП в доларах, які пропонуються нам до продажу? Цікаво, це тимчасове явище чи в перспективі дійсно ОВДП в доларах не буде взагалі?
12 и 19 сентября будет размещение
новых валютных ОВДП
.
Думаю ассортимент и у Привата расширится
ramaz
Повідомлень: 614
З нами з: 12.07.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 114 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:12
В Дие (Сенс, ICU) доступна новая военная оближка -
Евпатория. ISIN: UA4000228449 Тип: воен Погашение: 2025-06-18 Вал.: UAH Номинал: 1 366.20 Вид: YTM
mustbe
Повідомлень: 7172
З нами з: 27.12.17
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1321 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:05
AlexTk написав:
Хтось знає, Спорт також бере комісію за оплату кредитними в Дії? Сьогодні не зміг оплатити ОВДП...
На практиці мені вдалось купляти з кредитних привату і акорду. Приват навіть збільшив КЛ, який регулярно вигрібаю, а акорд жме КЛ.
Ой+
Повідомлень: 6122
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 946 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:21
AlexTk написав:
Хтось знає, Спорт також бере комісію за оплату кредитними в Дії? Сьогодні не зміг оплатити ОВДП...
Не бере
lara_08
Повідомлень: 807
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 121 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 вер, 2023 15:06
mustbe написав:
В Дие (Сенс, ICU) доступна новая военная оближка -
Евпатория
.
ISIN: UA4000228449
Тип: воен
Погашение: 2025-06-18
Вал.: UAH
Номинал: 1 366.20
Вид: YTM
Якщо хтось трохи не розуміє тему, то краще йому уважніше дивитися ту саму Дію й побачити, який номінал (підказка - треба знайти десь ось такі циферки "1000").
Ну й тепер можна трохи почитати про обліжки та їх номінали.
ГеннадийUA
Повідомлень: 190
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
62
57318
Вів 10 тра, 2022 15:21 V2