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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:32
ГеннадийUA написав:
Якщо хтось трохи не розуміє тему, .... можна трохи почитати ....
влучно https://uainvest.com.ua/bond/UA4000228449
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:51
В частині ОВДП, куплених в моно, з'явилась опція продажу облігацій
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