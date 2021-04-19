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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:32

Re: Ринок ОВДП

  ГеннадийUA написав:Якщо хтось трохи не розуміє тему, .... можна трохи почитати ....


влучно :)

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000228449

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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:51

Re: Ринок ОВДП

В частині ОВДП, куплених в моно, з'явилась опція продажу облігацій
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