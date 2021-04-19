влучно
номінал 1000 грн
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 вер, 2023 11:32
Re: Ринок ОВДП
влучно
номінал 1000 грн
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:51
Re: Ринок ОВДП
В частині ОВДП, куплених в моно, з'явилась опція продажу облігацій
Додано: Пон 11 вер, 2023 17:52
Re: Ринок ОВДП
В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.
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