В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.
посетитель написав:В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.
посетитель написав:В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.