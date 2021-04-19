В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.
посетитель написав:В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.
посетитель написав:В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.
У застосунку «Дія» тепер можна придбати нову військову облігацію – «Євпаторія». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.
Відповідні військові облігації від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія». Також у «Дії» є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».
«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок «Дія». Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.