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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:32

Re: Ринок ОВДП

  ГеннадийUA написав:Якщо хтось трохи не розуміє тему, .... можна трохи почитати ....


влучно :)

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000228449

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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:51

Re: Ринок ОВДП

В частині ОВДП, куплених в моно, з'явилась опція продажу облігацій
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:52

Re: Ринок ОВДП

В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:26

  посетитель написав:В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.

попросіть автора цього сервісу додати інфу по покупці...
https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:10

  greenozon написав:
  посетитель написав:В моно купувати овдп підходить тільки багатіям ))).Дорого дуже там купувати.І я так розумію що б узнати ціну на сьогоднішній день за яку можна буде продати облігацію це надо спочатку купити її.По іншому ніяк.

попросіть автора цього сервісу додати інфу по покупці...
https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz


Моно найпроблемніший, немає технічної можливості це зробити
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:33

У застосунку «Дія» тепер можна придбати нову військову облігацію – «Євпаторія». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідні військові облігації від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія». Також у «Дії» є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».

«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок «Дія». Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:55

Скажите, когда обычно приходит купон от кинто+Дия+моно?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 00:34

la9 В прошлый раз я получил где-то в 15-30
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:34

Свіжа аналітика по ОВДП від ICU
(c) Тарас Котович
5 сторінок пдф

https://icu.ua/download/4385/ICUDebtIns ... 13-Ukr.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:58

  la9 написав:Скажите, когда обычно приходит купон от кинто+Дия+моно?

Минут 10 как пришёл
lara_08
 
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