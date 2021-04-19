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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 08:31
при купівлі ОВДП в доларах за гривну по якому курсу купується долар на аукціоні Мінфіна? по 36,99?
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:58
Re: Ринок ОВДП
Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:51
Re: Ринок ОВДП
Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:49
>>> см.здесь
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