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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 08:31

при купівлі ОВДП в доларах за гривну по якому курсу купується долар на аукціоні Мінфіна? по 36,99?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:58

Re: Ринок ОВДП

Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:51

Re: Ринок ОВДП

Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
v_tichsh
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:49

  v_tichsh написав:Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
>>> см.здесь
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:00

  v_tichsh написав:Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?

Радив би єПідтримку від Сенса все по 0, з того що ви перечислили, підтягується в Дію, відкривається онлайн.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:51

  Neolit написав:Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(

Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.

Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати
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