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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 08:31
при купівлі ОВДП в доларах за гривну по якому курсу купується долар на аукціоні Мінфіна? по 36,99?
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prodigy
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:58
Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
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Neolit
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Додано: Чет 14 вер, 2023 16:51
Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
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v_tichsh
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Додано: Чет 14 вер, 2023 17:49
v_tichsh написав:
Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
>>> см.здесь
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:00
v_tichsh написав:
Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
Радив би єПідтримку від Сенса все по 0, з того що ви перечислили, підтягується в Дію, відкривається онлайн.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:51
Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.
Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати
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