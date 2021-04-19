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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 08:31

при купівлі ОВДП в доларах за гривну по якому курсу купується долар на аукціоні Мінфіна? по 36,99?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:58

Re: Ринок ОВДП

Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:51

Re: Ринок ОВДП

Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
v_tichsh
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:49

  v_tichsh написав:Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
>>> см.здесь
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:00

  v_tichsh написав:Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?

Радив би єПідтримку від Сенса все по 0, з того що ви перечислили, підтягується в Дію, відкривається онлайн.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:51

  Neolit написав:Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(

Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.

Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:14

  v_tichsh написав:Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете ... и можно ли открыть полностью онлайн?


Можна відкрити онлайн, я відкрив 3 дні тому.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:17

А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:30

  ringM57 написав:А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом?


Якщо депозит написано 12% маєте перемножити на 0.805 - тобто тут "чистими" 9.66%

Тобто якщо ОВДП наприклад 15%, а депозит 20% - порівнюєте 15% із 20% х 0.805, виходить 15% проти 16% - у даному випадку депозит більше на 1% (якщо порівнювати однакові терміни обох продуктів)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:57

ringM57 зараз йдуть розмови про те який буде курс і коли, тому я б потерпів, хай вже приймуть якесь рішення, до того часу просто купіть долари. Або купіть доларові ОВДП якщо маєте суму яка дозволить купити (від ~1000 дол.) отримаєте дохідність у валюті, а після девальвації (яка вже не за горами) ще й не втратите.
adj
 
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