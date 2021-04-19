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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 08:31
при купівлі ОВДП в доларах за гривну по якому курсу купується долар на аукціоні Мінфіна? по 36,99?
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:58
Re: Ринок ОВДП
Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:51
Re: Ринок ОВДП
Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:49
>>> см.здесь
Додано: Чет 14 вер, 2023 18:00
Додано: Чет 14 вер, 2023 18:51
Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.
Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:14
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:17
А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом?
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:30
Якщо депозит написано 12% маєте перемножити на 0.805 - тобто тут "чистими" 9.66%
Тобто якщо ОВДП наприклад 15%, а депозит 20% - порівнюєте 15% із 20% х 0.805, виходить 15% проти 16% - у даному випадку депозит більше на 1% (якщо порівнювати однакові терміни обох продуктів)
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:57
ringM57 зараз йдуть розмови про те який буде курс і коли, тому я б потерпів, хай вже приймуть якесь рішення, до того часу просто купіть долари. Або купіть доларові ОВДП якщо маєте суму яка дозволить купити (від ~1000 дол.) отримаєте дохідність у валюті, а після девальвації (яка вже не за горами) ще й не втратите.
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