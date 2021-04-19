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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:21
посетитель написав: Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.
Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати
Деньги пришли вчера к концу дня
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Neolit
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