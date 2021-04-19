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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 511512513514 Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:21 посетитель написав: Neolit написав: Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет( Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(

Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.



Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати



Деньги пришли вчера к концу дня Деньги пришли вчера к концу дня Neolit Повідомлень: 40 З нами з: 11.03.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:27 Ой+ написав: v_tichsh написав: Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн? Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?

Радив би єПідтримку від Сенса все по 0, з того що ви перечислили, підтягується в Дію, відкривається онлайн. Радив би єПідтримку від Сенса все по 0, з того що ви перечислили, підтягується в Дію, відкривається онлайн.



А разве на ЄПідтримку есть вход П2П\СЭП? Кешем входа точно нет А разве на ЄПідтримку есть вход П2П\СЭП? Кешем входа точно нет v_tichsh

Повідомлень: 2 З нами з: 14.09.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:37 ringM57 написав: А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом? А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом?

У ОВГЗ нет однозначных "указанных %". Есть цена бумаги при покупке, есть известный размер купона и график выплат, есть погашаемый номинал и дата погашения. Это всё чётко соблюдается, проверено. А процент из этого каждый себе выводит самостоятельно по методике по-вкусу. Выше по теме есть много постов про это.



Выгодность по сравнению с депозитом - по разному. Опять же, каждый считает себе сам. Особенно, если хочется выгодность гривневложений учитывать в долларах, как многие делают.



DmitryZP написав: Якщо депозит написано 12% маєте перемножити на 0.805 - тобто тут "чистими" 9.66%



Тобто якщо ОВДП наприклад 15%, а депозит 20% - порівнюєте 15% із 20% х 0.805, виходить 15% проти 16% - у даному випадку депозит більше на 1% (якщо порівнювати однакові терміни обох продуктів) Якщо депозит написано 12% маєте перемножити на 0.805 - тобто тут "чистими" 9.66%Тобто якщо ОВДП наприклад 15%, а депозит 20% - порівнюєте 15% із 20% х 0.805, виходить 15% проти 16% - у даному випадку депозит більше на 1% (якщо порівнювати однакові терміни обох продуктів)

Для YTM доходности уже не так просто сравнивать. Да и одинаковые сроки - это исключительно редкий случай. У ОВГЗ нет однозначных "указанных %". Есть цена бумаги при покупке, есть известный размер купона и график выплат, есть погашаемый номинал и дата погашения. Это всё чётко соблюдается, проверено. А процент из этого каждый себе выводит самостоятельно по методике по-вкусу. Выше по теме есть много постов про это.Выгодность по сравнению с депозитом - по разному. Опять же, каждый считает себе сам. Особенно, если хочется выгодность гривневложений учитывать в долларах, как многие делают.Для YTM доходности уже не так просто сравнивать. Да и одинаковые сроки - это исключительно редкий случай. moveton

Повідомлень: 3709 З нами з: 23.03.18 Подякував: 21 раз. Подякували: 405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:43 moveton написав: ringM57 написав: А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом? А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом?

У ОВГЗ нет однозначных "указанных %". Есть цена бумаги при покупке, есть известный размер купона и график выплат, есть погашаемый номинал и дата погашения. Это всё чётко соблюдается, проверено. А процент из этого каждый себе выводит самостоятельно по методике по-вкусу. Выше по теме есть много постов про это.

У ОВГЗ нет однозначных "указанных %". Есть цена бумаги при покупке, есть известный размер купона и график выплат, есть погашаемый номинал и дата погашения. Это всё чётко соблюдается, проверено. А процент из этого каждый себе выводит самостоятельно по методике по-вкусу. Выше по теме есть много постов про это.



можно не париться а взять цифры с аукциона, там все чОтко, не наипут



но конечно никаких "на 1 мес", обычно от 6-года, редко проскакивает 3хмес можно не париться а взять цифры с аукциона, там все чОтко, не наипутно конечно никаких "на 1 мес", обычно от 6-года, редко проскакивает 3хмес cohan

Повідомлень: 6066 З нами з: 27.09.19 Подякував: 109 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:36 Re: Ринок ОВДП v_tichsh написав: А разве на ЄПідтримку есть вход П2П\СЭП? Кешем входа точно нет А разве на ЄПідтримку есть вход П2П\СЭП? Кешем входа точно нет

Маю на увазі, що виплати за ОВДП заходять без комісу (на приватівську ЄПідтримку мав якось коміс) та і далі легше з ними розправлятися. Якщо хотіли закидати сепом/п2п, то зразу напряму купляєте, а виплату вказуєте на ЄПідтримку.

Дохідність ОВДП взагалі цікаво як вираховується, купляв "Севастополь" 08.09.23 по 1077,75 пройшла по ним виплата 80, а 997,75 ще мої гроші в цих облігах. Сьогодні ще докупив по 996,46. Тобто в моєму розумінні пізніше вийшло дешевше . Маю на увазі, що виплати за ОВДП заходять без комісу (на приватівську ЄПідтримку мав якось коміс) та і далі легше з ними розправлятися. Якщо хотіли закидати сепом/п2п, то зразу напряму купляєте, а виплату вказуєте на ЄПідтримку.Дохідність ОВДП взагалі цікаво як вираховується, купляв "Севастополь" 08.09.23 по 1077,75 пройшла по ним виплата 80, а 997,75 ще мої гроші в цих облігах. Сьогодні ще докупив по 996,46. Тобто в моєму розумінні пізніше вийшло дешевше Ой+

Повідомлень: 6133 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 947 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 511512513514 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17 62 57634

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