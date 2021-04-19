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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:21
посетитель написав: Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, как быстро приходит купон Кинто+Дия+izibank. По идее должен быть вчера, но до сих пор нет(
Там колись писали що з карткою є підтримка від банків які сидять на тазі якісь проблеми.Типу не хоче таз зараховувати на неї.Звонили в підтримку і в ручну штовхали.
Напишіть чим закінчиться в підсумку.На майбутнє щоб знати
Деньги пришли вчера к концу дня
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:27
Ой+ написав: v_tichsh написав:
Кто покупал облигации через СЕНС - какую карту/счет рекомендуете открыть в плане минимальных коммисий за вход/выход/обслуживание, и можно ли открыть полностью онлайн?
Радив би єПідтримку від Сенса все по 0, з того що ви перечислили, підтягується в Дію, відкривається онлайн.
А разве на ЄПідтримку есть вход П2П\СЭП? Кешем входа точно нет
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:37
ringM57 написав:
А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом?
У ОВГЗ нет однозначных "указанных %". Есть цена бумаги при покупке, есть известный размер купона и график выплат, есть погашаемый номинал и дата погашения. Это всё чётко соблюдается, проверено. А процент из этого каждый себе выводит самостоятельно по методике по-вкусу. Выше по теме есть много постов про это.
Выгодность по сравнению с депозитом - по разному. Опять же, каждый считает себе сам. Особенно, если хочется выгодность гривневложений учитывать в долларах, как многие делают.
DmitryZP написав:
Якщо депозит написано 12% маєте перемножити на 0.805 - тобто тут "чистими" 9.66%
Тобто якщо ОВДП наприклад 15%, а депозит 20% - порівнюєте 15% із 20% х 0.805, виходить 15% проти 16% - у даному випадку депозит більше на 1% (якщо порівнювати однакові терміни обох продуктів)
Для YTM доходности уже не так просто сравнивать. Да и одинаковые сроки - это исключительно редкий случай.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:43
moveton написав: ringM57 написав:
А хтось підраховував для себе (той хто вже отримував виплати по купонах) - чи дійсно нарахування по вказанним %% на ОВДП і чи вигідно у порівнянні з депозитом?
У ОВГЗ нет однозначных "указанных %". Есть цена бумаги при покупке, есть известный размер купона и график выплат, есть погашаемый номинал и дата погашения. Это всё чётко соблюдается, проверено. А процент из этого каждый себе выводит самостоятельно по методике по-вкусу. Выше по теме есть много постов про это.
можно не париться а взять цифры с аукциона, там все чОтко, не наипут
но конечно никаких "на 1 мес", обычно от 6-года, редко проскакивает 3хмес
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 17:36
v_tichsh написав:
А разве на ЄПідтримку есть вход П2П\СЭП? Кешем входа точно нет
Маю на увазі, що виплати за ОВДП заходять без комісу (на приватівську ЄПідтримку мав якось коміс) та і далі легше з ними розправлятися. Якщо хотіли закидати сепом/п2п, то зразу напряму купляєте, а виплату вказуєте на ЄПідтримку.
Дохідність ОВДП взагалі цікаво як вираховується, купляв "Севастополь" 08.09.23 по 1077,75 пройшла по ним виплата 80, а 997,75 ще мої гроші в цих облігах. Сьогодні ще докупив по 996,46. Тобто в моєму розумінні пізніше вийшло дешевше
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