greenozon написав:девальвація.. тобто курс умовно був 40 став 140 чи як? що із цінами в АТБ і Сільпо молоко по 35 стало по 90? це буде +XX% чи на 2-3-10 разів (кратна?) девальвація
При кратній девальвації вітчизняна продукція не подорожчає в таку ж к-ть разів, хоча молочна продукція зараз здебільшого не українська і сировину для виробників все більше завозять із за, так що може бути дефіцит. Взагалі то переживати, що буде після перемоги чи закінчення війни дещо передчасно.
в идеальном случае девальвация должна перекрывать разницу в ставках т.е. по долларам условно сейчас 5% годовых а по гривнах 20%, значит экономически обоснованный девал за год 15%, т.е. с 36,56 до 42,04
nekefer написав:в идеальном случае девальвация должна перекрывать разницу в ставках т.е. по долларам условно сейчас 5% годовых а по гривнах 20%, значит экономически обоснованный девал за год 15%, т.е. с 36,56 до 42,04
Це за рівних ризиків та волатильності. Але гривня має більші ризики, тому економічно обгрунтована девальвація гривні до долару має бути значно менше 15% за рік.
nekefer написав:в идеальном случае девальвация должна перекрывать разницу в ставках т.е. по долларам условно сейчас 5% годовых а по гривнах 20%, значит экономически обоснованный девал за год 15%, т.е. с 36,56 до 42,04
Це за рівних ризиків та волатильності. Але гривня має більші ризики, тому економічно обгрунтована девальвація гривні до долару має бути значно менше 15% за рік.
Таке співмірне падіння розорило би спекулянтів та інсайдерів - як прекрасно отримувати 20% в гривні при її одночасному укріпленні на 20% і в підсумку мати +40% річних у валюті. Мінфін зараз кряхтить:
Бюджет втрачає мільярди через курс. Чим "шкодить" сильна гривня і чого хоче Мінфін А ось по митниці – суттєвий недобір. За підсумками року надходження від митниці будуть меншими за план на десятки мільярдів гривень. Це орієнтовні суми – точних цифр зараз не називають. Ситуація пояснюється тим, що імпорт значно перевищує експорт. Офіційні дані щодо зовнішньої торгівлі закриті, але цифри першого кварталу 2023 року показують суттєве зростання імпорту на тлі скорочення експорту – зростання імпорту на 20,7%, падіння експорту на 14,3%. Така сама тенденція зберігається і зараз. Це підтвердив сам Марченко - "експорт не зростає взагалі", тоді як ситуація з імпортом зворотна, заявив він. Крім того, високий курс, який, на думку Марченка, не має жодних фундаментальних причин, скорочує надходження і від грантових і кредитних коштів. Вони надходять для поповнення дефіциту бюджету та для використання мають обмінюватись на гривню. Олександр Паращій. Він переконаний, що бюджету цього року більше шкодить відносно низька інфляція та політика НБУ щодо боротьби з інфляцією. "Нацбанк б'є по Мінфіну двічі: високою обліковою ставкою, що призводить до дорогого залучення коштів на внутрішньому ринку, та низькою інфляцією, що знижує доходи бюджету" https://www.rbc.ua/rus/news/byudzhet-vt ... 12823.html
Причому кінець в таких укріпляжів завжди був однаковий.
Ой+ написав:Олександр Паращій. Він переконаний, що бюджету цього року більше шкодить відносно низька інфляція та політика НБУ щодо боротьби з інфляцією. "Нацбанк б'є по Мінфіну двічі: високою обліковою ставкою, що призводить до дорогого залучення коштів на внутрішньому ринку, та низькою інфляцією, що знижує доходи бюджету"
Действительно, лучше же иметь бюджет 1500 гривень и купить на них 50 буханок хлеба, чем 1000 гривень и купить те же 50 буханок хлеба.
Вот в Европе и США придурки, что у них низкая инфляция.