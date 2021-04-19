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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 17 вер, 2023 15:41
Ага ... а тоді - якщо облігація куплена за ціну менш 1000 грн, наприклад, 999 то повернуть 1000?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 15:45
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Вів 10 тра, 2022 15:21
V2