|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 17 вер, 2023 15:41
Ага ... а тоді - якщо облігація куплена за ціну менш 1000 грн, наприклад, 999 то повернуть 1000?
-
ringM57
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 15:45
Угу
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4538
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 814 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:09
ringM57 можуть повернути номінал 1000, і купони якщо вони є. Просто вбийте код облігації яку ви купили і подивіться умови і графік виплат купонів якщо є.
Якщо взагалі дупля не ріжете то просто дивіться на дохідність яку показує брокер. І можете не залазити в деталі.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:15
adj Так броккер же не всегда указивает правильною ставку.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:19
Вадимка якщо ви не розумієте скільки грошей вам виплатить облігація, якщо ви купили її за менше ніж 1000грн. Відповідно повернеться 1000 чи більше бо там ще будуть купони. То вам цілком вистачить того що пише брокер про дохідність.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 вер, 2023 16:38
Ой+ написав: M-A-X написав:
Действительно, лучше же иметь бюджет 1500 гривень и купить на них 50 буханок хлеба, чем 1000 гривень и купить те же 50 буханок хлеба.
Вот в Европе и США придурки, что у них низкая инфляция.
Податків зберуть більше з 1500 витрат чи з 1000, а податки потрібні, щоб ще комусь дати на хліб чи на зброю.
Яка різниця між % по державним запозиченням в ЄС чи США та інфляцією? Дають комусь заробляти по 20-40%?
У вас була облігація на 1000 грн. ( $35.7), а стала на 1000 грн плюс два купона 80 грн. ($32.2).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32302
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1532 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|57662
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|