Вадимка якщо ви не розумієте скільки грошей вам виплатить облігація, якщо ви купили її за менше ніж 1000грн. Відповідно повернеться 1000 чи більше бо там ще будуть купони. То вам цілком вистачить того що пише брокер про дохідність.
M-A-X написав:Действительно, лучше же иметь бюджет 1500 гривень и купить на них 50 буханок хлеба, чем 1000 гривень и купить те же 50 буханок хлеба.
Вот в Европе и США придурки, что у них низкая инфляция.
Податків зберуть більше з 1500 витрат чи з 1000, а податки потрібні, щоб ще комусь дати на хліб чи на зброю. Яка різниця між % по державним запозиченням в ЄС чи США та інфляцією? Дають комусь заробляти по 20-40%?
У вас була облігація на 1000 грн. ( $35.7), а стала на 1000 грн плюс два купона 80 грн. ($32.2).