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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:24

  anmyronyuk1 написав:
  greenozon написав:ОВДП та військові облігації: «Мінфін» порівняв їх фактичну дохідність
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... dohidnist/


....випливає суттєвий недолік торгової платформи — відсутній графік зміни вартості облігацій. За його наявності можна було б чітко простежити, як змінюється ціна боргових активів, і визначати найпривабливіші місця для купівлі та продажу. І, до речі, це системний недолік — тобто на ринку України немає жодної фінансової установи чи платформи, яка б надавала такі дані .....

аналітик рівня "Бог"

Што? найкращий місяць? Чорну п'ятницю чекаєте? :lol:
Почитайте як працюють боргові ЦП і від чого залежить їх ціна, там є
чіткі показники.

А також всі операції відбуваються на біржі, викачуйте данні, будуйте свої графіки. :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:29

Кто имел дело с покупкой гривневых бумаг в Сенс банке через приложение - поделитесь впечатлениями плиз!
Интересует вопрос, можно ли в приложении Сенса продать бумаги, и если можно, то насколько там большой спред покупка/продажа? Спасибо заранее))
asti
 
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  asti написав:Интересует вопрос, можно ли в приложении Сенса продать бумаги

Там дві кнопки- Продати, Купити.
и если можно, то насколько там большой спред покупка/продажа? Спасибо заранее))

Біля 1.1%
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:23

  asti написав:Кто имел дело с покупкой гривневых бумаг в Сенс банке через приложение - поделитесь впечатлениями плиз!
Интересует вопрос, можно ли в приложении Сенса продать бумаги, и если можно, то насколько там большой спред покупка/продажа? Спасибо заранее))


чомусь в Сенсі в додатку зараз найкращі котирування
(раніше це був ICU)
і спред найменший
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:29

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Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 лис, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:42

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