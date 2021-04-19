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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:24
anmyronyuk1 написав:
....випливає суттєвий недолік торгової платформи — відсутній графік зміни вартості облігацій. За його наявності можна було б чітко простежити, як змінюється ціна боргових активів, і визначати найпривабливіші місця для купівлі та продажу. І, до речі, це системний недолік — тобто на ринку України немає жодної фінансової установи чи платформи, яка б надавала такі дані .....
аналітик рівня "Бог"
Што? найкращий місяць? Чорну п'ятницю чекаєте?
Почитайте як працюють боргові ЦП і від чого залежить їх ціна, там є
чіткі показники.
А також всі операції відбуваються на біржі, викачуйте данні, будуйте свої графіки.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:29
Кто имел дело с покупкой гривневых бумаг в Сенс банке через приложение - поделитесь впечатлениями плиз!
Интересует вопрос, можно ли в приложении Сенса продать бумаги, и если можно, то насколько там большой спред покупка/продажа? Спасибо заранее))
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asti
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:04
asti написав:
Интересует вопрос, можно ли в приложении Сенса продать бумаги
Там дві кнопки- Продати, Купити.
и если можно, то насколько там большой спред покупка/продажа? Спасибо заранее))
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:23
asti написав:
Кто имел дело с покупкой гривневых бумаг в Сенс банке через приложение - поделитесь впечатлениями плиз!
Интересует вопрос, можно ли в приложении Сенса продать бумаги, и если можно, то насколько там большой спред покупка/продажа? Спасибо заранее))
чомусь в Сенсі в додатку зараз найкращі котирування
(раніше це був ICU)
і спред найменший
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greenozon
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:45
greenozon написав: asti написав:
Кто имел дело с покупкой гривневых бумаг в Сенс банке через приложение - поделитесь впечатлениями плиз!
Интересует вопрос, можно ли в приложении Сенса продать бумаги, и если можно, то насколько там большой спред покупка/продажа? Спасибо заранее))
чомусь в Сенсі в додатку зараз найкращі котирування
(раніше це був ICU)
і спред найменший
Я тоже это заметил - купил сегодня 85 гривневых бумаг
с погашением 26.06.24. Единственный неприятный момент
в сенсе - бесплатно можно только 2 раза в месяц
снять деньги в кассе банка ))
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asti
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:41
asti написав:
Единственный неприятный момент в сенсе - бесплатно можно только 2 раза в месяц
снять деньги в кассе банка ))
не совсем так как вы пишете. 2 раза в месяц можно снять бесплатно "любые" деньги. А сколько хочешь раз в месяц можно снять "депозитные" деньги. Поэтому пока по гривне есть "швыдкий" - для снятия налом именно гривны полученной от погашения бумаг - это не проблема
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WallNutPen
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Додано: Суб 18 лис, 2023 00:33
Все рівно сто тис в день
Не більше 😀
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kkg
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