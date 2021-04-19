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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:41

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:насколько там большой спред покупка/продажа?
величина досить динамічна і залежить від дій клієнтів. Тому спред маленький тільки поки курс гривні стабільний.


ИМХО зависит не от стабильности гривны а именно от действий клиентов.
а вот действия клиентов могут зависить как от стабильности гривны так и от других факторов.
если система обнаружит дисбаланс покупки/продажи то спред конский сразу выставят.
mephala
 
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  #<1 ... 538539540541
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