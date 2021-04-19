ИМХО зависит не от стабильности гривны а именно от действий клиентов.
а вот действия клиентов могут зависить как от стабильности гривны так и от других факторов.
если система обнаружит дисбаланс покупки/продажи то спред конский сразу выставят.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 лис, 2023 13:41
ИМХО зависит не от стабильности гривны а именно от действий клиентов.
а вот действия клиентов могут зависить как от стабильности гривны так и от других факторов.
если система обнаружит дисбаланс покупки/продажи то спред конский сразу выставят.
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