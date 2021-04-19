ИМХО зависит не от стабильности гривны а именно от действий клиентов.
а вот действия клиентов могут зависить как от стабильности гривны так и от других факторов.
если система обнаружит дисбаланс покупки/продажи то спред конский сразу выставят.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 лис, 2023 13:41
ИМХО зависит не от стабильности гривны а именно от действий клиентов.
а вот действия клиентов могут зависить как от стабильности гривны так и от других факторов.
если система обнаружит дисбаланс покупки/продажи то спред конский сразу выставят.
Додано: Вів 21 лис, 2023 13:53
ICU та ще контора )))
Зарахувати гроші на рахунок той ще квест Просто капець
Спочатку тобі кажуть, що переказ по реквізитам буде день в день, а не завтра, як через портмоне Добре
Заповнюєш всі реквізити в банківському шаблоні на переказ, попередньо скопіювавши всі дані в ICU
Відправляєш, чекаєш, грошей нема
Сесія закінчилась, сьогодні ти вже не купиш ОВДП
Ввечері, після робочого дня, тобі повідомляють, що в призначенні платежу не все влізло, потрібно відсилати листа на підтвердження
Ну а я тут до чого, скоротіть там, в банківському шаблоні я ж змінити рядки не можу
Зранку починається все по новій, але завіряють, що до відкриття сесіі гроші будуть на рахунку
Ага, якраз
Для тих, хто не стикався з ICU - у них можна купити ОВДП лише пвд час банківськоі сесіі, тобто з 11.30 до 16.30
Мабудь, це перший і останній раз, жалію, що я звязався з цією конторою
Додано: Вів 21 лис, 2023 14:18
kkg мені ніколи не вдавалось завести і купити овдп в той же день в ICU. Вивід теж завжди на наступний день. Таке ніби вручну все перепровіряють.
Додано: Вів 21 лис, 2023 14:58
Re: Ринок ОВДП
насправді то не завджди так, щоб знати точні цифри на день - є телеграм канал для цього
2) десь один раз проскакувала інфа від ICU що якщо заводити гроші до 10:00 то гроші мають зайти день в день
в 90% це дійсно так, але інколи гроші заходять (як назло) за пару хвилин після закінчення торгової сесії)
я до сих пір не зрозумів
невже вони руками зараховують ???
бо якщо це робот (програма) то мало б набагато чіткіше і зрозуміліше працювати
PS мова про IBAN переказ
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