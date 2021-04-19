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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 13:41

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:насколько там большой спред покупка/продажа?
величина досить динамічна і залежить від дій клієнтів. Тому спред маленький тільки поки курс гривні стабільний.


ИМХО зависит не от стабильности гривны а именно от действий клиентов.
а вот действия клиентов могут зависить как от стабильности гривны так и от других факторов.
если система обнаружит дисбаланс покупки/продажи то спред конский сразу выставят.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:53

ICU та ще контора )))
Зарахувати гроші на рахунок той ще квест Просто капець
Спочатку тобі кажуть, що переказ по реквізитам буде день в день, а не завтра, як через портмоне Добре
Заповнюєш всі реквізити в банківському шаблоні на переказ, попередньо скопіювавши всі дані в ICU
Відправляєш, чекаєш, грошей нема
Сесія закінчилась, сьогодні ти вже не купиш ОВДП
Ввечері, після робочого дня, тобі повідомляють, що в призначенні платежу не все влізло, потрібно відсилати листа на підтвердження
Ну а я тут до чого, скоротіть там, в банківському шаблоні я ж змінити рядки не можу
Зранку починається все по новій, але завіряють, що до відкриття сесіі гроші будуть на рахунку
Ага, якраз
Для тих, хто не стикався з ICU - у них можна купити ОВДП лише пвд час банківськоі сесіі, тобто з 11.30 до 16.30
Мабудь, це перший і останній раз, жалію, що я звязався з цією конторою
kkg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 14:18

kkg мені ніколи не вдавалось завести і купити овдп в той же день в ICU. Вивід теж завжди на наступний день. Таке ніби вручну все перепровіряють.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 14:58

Re: Ринок ОВДП

  kkg написав:Для тих, хто не стикався з ICU - у них можна купити ОВДП лише пвд час банківськоі сесіі, тобто з 11.30 до 16.30

насправді то не завджди так, щоб знати точні цифри на день - є телеграм канал для цього

https://t.me/ICUTradeStatus


2) десь один раз проскакувала інфа від ICU що якщо заводити гроші до 10:00 то гроші мають зайти день в день
в 90% це дійсно так, але інколи гроші заходять (як назло) за пару хвилин після закінчення торгової сесії)

я до сих пір не зрозумів
невже вони руками зараховують ???
бо якщо це робот (програма) то мало б набагато чіткіше і зрозуміліше працювати

PS мова про IBAN переказ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:53

Мені різні цифри говорили, і до 11,і до 12 години
І всі били копитами в груди, що точно в цей день 😀
Про ТГ канал в курсі, але він дуже криворукий, інформаціі там
Сесія відкрита
Сесія закрита
Причому раніше 12 чомусь нічого нема в додатку, купити не можна
Сенс набагато кращий, хоч вночі купляй, але ліміти...😝

Перевіряють таки вручну, я в цьому впевнений
kkg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:10

  kkg написав:Сенс набагато кращий, хоч вночі купляй, але ліміти...😝


А що у них з лімітами не так?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:25

Re: Ринок ОВДП

  adj написав:Вивід теж завжди на наступний день. Таке ніби вручну все перепровіряють.

Не всегда. Крайний раз ИКУ провели вывод со счета в день подачи заявки - я тогда чуть со стула не упал, когда пришел пуш от банка-получателя о зачислении денег, которые я ждал только завтра ;)
WallNutPen
 
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