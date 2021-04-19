Додано: Вів 21 лис, 2023 13:53

ICU та ще контора )))

Зарахувати гроші на рахунок той ще квест Просто капець

Спочатку тобі кажуть, що переказ по реквізитам буде день в день, а не завтра, як через портмоне Добре

Заповнюєш всі реквізити в банківському шаблоні на переказ, попередньо скопіювавши всі дані в ICU

Відправляєш, чекаєш, грошей нема

Сесія закінчилась, сьогодні ти вже не купиш ОВДП

Ввечері, після робочого дня, тобі повідомляють, що в призначенні платежу не все влізло, потрібно відсилати листа на підтвердження

Ну а я тут до чого, скоротіть там, в банківському шаблоні я ж змінити рядки не можу

Зранку починається все по новій, але завіряють, що до відкриття сесіі гроші будуть на рахунку

Ага, якраз

Для тих, хто не стикався з ICU - у них можна купити ОВДП лише пвд час банківськоі сесіі, тобто з 11.30 до 16.30

Мабудь, це перший і останній раз, жалію, що я звязався з цією конторою