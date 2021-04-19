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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 10:02

  ramzes4 написав:
  greenozon написав:завів лімон, виводити будеш 5 місяців :)

2 дня
Ліміт на проведення операцій за допомогою Sense SuperApp та My Sense Bank:
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (у т.ч. на благодійність):
- за одну операцію — 150 000 грн (раніше — 50 000 грн);
- за день — 500 000 грн (раніше — 150 000 грн);
- за місяць — 5 000 000 грн (раніше — 200 000 грн).

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... %B4%D0%B0-


А готівка 200 тис в місяць так і залишилась?
kkg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 10:16

  kkg написав:А готівка 200 тис в місяць так і залишилась?

Вопрос сродни известному: "Ты перестала пить коньяк по утрам?" На выдачу налички лимитов и не было, кроме дневного в 100к со счёта, как требует НБУ. А в SSA (лимиты на СЭП менялись только для него) на наличку лимит остался ноль потому, что её ещё не научились по Интернету выдавать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 10:48

  WallNutPen написав:
  adj написав:Вивід теж завжди на наступний день. Таке ніби вручну все перепровіряють.

Не всегда.


Сьогодні відправив СЕПом о 08:50 . В 09:15 смс-ка про зарахування в ICU.
Можливо щось оптимізували ))
anmyronyuk1
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