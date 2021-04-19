greenozon написав:завів лімон, виводити будеш 5 місяців
2 дня
Ліміт на проведення операцій за допомогою Sense SuperApp та My Sense Bank: Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (у т.ч. на благодійність): - за одну операцію — 150 000 грн (раніше — 50 000 грн); - за день — 500 000 грн (раніше — 150 000 грн); - за місяць — 5 000 000 грн (раніше — 200 000 грн).
kkg написав:А готівка 200 тис в місяць так і залишилась?
Вопрос сродни известному: "Ты перестала пить коньяк по утрам?" На выдачу налички лимитов и не было, кроме дневного в 100к со счёта, как требует НБУ. А в SSA (лимиты на СЭП менялись только для него) на наличку лимит остался ноль потому, что её ещё не научились по Интернету выдавать.