kkg написав:

ICU та ще контора )))Зарахувати гроші на рахунок той ще квест Просто капецьСпочатку тобі кажуть, що переказ по реквізитам буде день в день, а не завтра, як через портмоне ДобреЗаповнюєш всі реквізити в банківському шаблоні на переказ, попередньо скопіювавши всі дані в ICUВідправляєш, чекаєш, грошей немаСесія закінчилась, сьогодні ти вже не купиш ОВДПВвечері, після робочого дня, тобі повідомляють, що в призначенні платежу не все влізло, потрібно відсилати листа на підтвердженняНу а я тут до чого, скоротіть там, в банківському шаблоні я ж змінити рядки не можуЗранку починається все по новій, але завіряють, що до відкриття сесіі гроші будуть на рахункуАга, якразДля тих, хто не стикався з ICU - у них можна купити ОВДП лише пвд час банківськоі сесіі, тобто з 11.30 до 16.30Мабудь, це перший і останній раз, жалію, що я звязався з цією конторою