greenozon написав:завів лімон, виводити будеш 5 місяців
2 дня
Ліміт на проведення операцій за допомогою Sense SuperApp та My Sense Bank: Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (у т.ч. на благодійність): - за одну операцію — 150 000 грн (раніше — 50 000 грн); - за день — 500 000 грн (раніше — 150 000 грн); - за місяць — 5 000 000 грн (раніше — 200 000 грн).
kkg написав:А готівка 200 тис в місяць так і залишилась?
Вопрос сродни известному: "Ты перестала пить коньяк по утрам?" На выдачу налички лимитов и не было, кроме дневного в 100к со счёта, как требует НБУ. А в SSA (лимиты на СЭП менялись только для него) на наличку лимит остался ноль потому, что её ещё не научились по Интернету выдавать.
kkg написав:ICU та ще контора ))) Зарахувати гроші на рахунок той ще квест Просто капець Спочатку тобі кажуть, що переказ по реквізитам буде день в день, а не завтра, як через портмоне Добре Заповнюєш всі реквізити в банківському шаблоні на переказ, попередньо скопіювавши всі дані в ICU Відправляєш, чекаєш, грошей нема Сесія закінчилась, сьогодні ти вже не купиш ОВДП Ввечері, після робочого дня, тобі повідомляють, що в призначенні платежу не все влізло, потрібно відсилати листа на підтвердження Ну а я тут до чого, скоротіть там, в банківському шаблоні я ж змінити рядки не можу Зранку починається все по новій, але завіряють, що до відкриття сесіі гроші будуть на рахунку Ага, якраз Для тих, хто не стикався з ICU - у них можна купити ОВДП лише пвд час банківськоі сесіі, тобто з 11.30 до 16.30 Мабудь, це перший і останній раз, жалію, що я звязався з цією конторою
заведіть один раз кошти, та хай там реінвестуються, а на шампусік та канапки час від часу виводьте по мірі потреби
flyman так це в дві сторони працює, заходиш коли відкрита сесія, бачиш там хороша ціна на папери - закидуєш гроші СЕПом, куриш бамбук до завтра бо вони не можуть зарахувати гроші поки сесія активна (зараховують якраз після закриття чомусь).
flyman написав:заведіть один раз кошти, та хай там реінвестуються, а на шампусік та канапки час від часу виводьте по мірі потреби
Отличная стратегия. Правда, когда деньги кредитные (а раз задержка с зачислением на день-два так смертельно напрягла, то, видимо, так и есть), довольно убыточная.
Задержки в ICU бывают, да. И пара дней не предел. У меня недавно за день зашло и на неделю молча ушло в блок. Потом так же молча разблокировалось. Что это было поддержка объяснить не смогла. При всём этом для себя его считаю более выгодным дилером, чем других. Но тут каждый сам себе решает что считать достаточной причиной для разрыва.
adj написав:flyman так це в дві сторони працює, заходиш коли відкрита сесія, бачиш там хороша ціна на папери - закидуєш гроші СЕПом, куриш бамбук до завтра бо вони не можуть зарахувати гроші поки сесія активна (зараховують якраз після закриття чомусь).
Це називається "ловити ножі".
А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають.
Часом буває, гроші зайшли, а якась "падла" вже ці ОВДП де "хороша ціна на папери" викупила, а ти як останній лох. Або навпаки, цілий день нічого нема, а на кінець сесії появилися папери із погашенням через тиждень-два, а тобі приперло в цей момент десь гривню перетримати не під 8% а під 16%. Поганий ІСУ, поганий, фу-фу. А ще будерброд маслом вниз падає на землю під час торгової сесії. Не потрібно із ІСУ працювати, це все через нього.
Та заведіть гроші із запасом, як пище долярчик-Успіх, набийте стовпчиків (накупляйте різних паперів на рік вперед із розрахунку, щоби щось капало раз в місяць/квартал).
Крім того є Сенс, дохідність приблизно та сама, але не потрібно ганяти кошти через два банки.
Є ще Кінто. Трохи стало зручніше з ним працювати.
Користуйтеся перевагами. Нема ідеалу.
П.С. В Акорді недавно мені сказали, що думають над сервісом з ОВДП.