Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 540541542543 Додано: Сер 22 лис, 2023 13:54 adj написав: flyman написав: А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають. А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають.

Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU? Розкажи будь ласка.



Мова йшла про свої, і про те що брокер/дилер який позиціонує себе як лідер по об'єму проданих ОВДП не може до кінця автоматизувати все.



І це не про ловити ножі, а купити певний папір який був тільки у них в той день, і потрібній кількості. На наступний їх там вже може не бути і ти сидиш і чекаєш, як на рибалці. Це рівень і брокера, і фінансового ринку україни в цілому.



Те що є інші брокери я знаю, і користуюсь іншими також. Те що ви там завели і купили собі овдп на рік, то щастя вам, якщо ваші фінансові цілі співпадають з можливостями даного брокера. Але мова тут зараз не про вашу ситуацію, а технічні обмеження ICU. Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU? Розкажи будь ласка.Мова йшла про свої, і про те що брокер/дилер який позиціонує себе як лідер по об'єму проданих ОВДП не може до кінця автоматизувати все.І це не про ловити ножі, а купити певний папір який був тільки у них в той день, і потрібній кількості. На наступний їх там вже може не бути і ти сидиш і чекаєш, як на рибалці. Це рівень і брокера, і фінансового ринку україни в цілому.Те що є інші брокери я знаю, і користуюсь іншими також. Те що ви там завели і купили собі овдп на рік, то щастя вам, якщо ваші фінансові цілі співпадають з можливостями даного брокера. Але мова тут зараз не про вашу ситуацію, а технічні обмеження ICU.

Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.



Хоча з рибалкою теж не погана аналогія. Приходите на ставок де повно жирних карасів та кажете, що не можете піймати щуку. Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.Хоча з рибалкою теж не погана аналогія. Приходите на ставок де повно жирних карасів та кажете, що не можете піймати щуку. flyman

Повідомлень: 33192 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:31 adj написав: Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU? Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU?

А в чём проблема? Сейчас из любопытства проверил известную приватовскую тропинку за 3 грн. Работает себе и для ICU. Правда, собсно платёж не проводил, но если бы были какие-то специфические несостыковки именно с ICU, то обломалось бы раньше. А в чём проблема? Сейчас из любопытства проверил известную приватовскую тропинку за 3 грн. Работает себе и для ICU. Правда, собсно платёж не проводил, но если бы были какие-то специфические несостыковки именно с ICU, то обломалось бы раньше. moveton

Повідомлень: 3936 З нами з: 23.03.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 540541542543 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17 62 60676

V2 Вів 10 тра, 2022 15:21