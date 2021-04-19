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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:54

  adj написав:
  flyman написав:А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають.

Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU? Розкажи будь ласка.

Мова йшла про свої, і про те що брокер/дилер який позиціонує себе як лідер по об'єму проданих ОВДП не може до кінця автоматизувати все.

І це не про ловити ножі, а купити певний папір який був тільки у них в той день, і потрібній кількості. На наступний їх там вже може не бути і ти сидиш і чекаєш, як на рибалці. Це рівень і брокера, і фінансового ринку україни в цілому.

Те що є інші брокери я знаю, і користуюсь іншими також. Те що ви там завели і купили собі овдп на рік, то щастя вам, якщо ваші фінансові цілі співпадають з можливостями даного брокера. Але мова тут зараз не про вашу ситуацію, а технічні обмеження ICU.

Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.

Хоча з рибалкою теж не погана аналогія. Приходите на ставок де повно жирних карасів та кажете, що не можете піймати щуку.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:31

  adj написав:Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU?

А в чём проблема? Сейчас из любопытства проверил известную приватовскую тропинку за 3 грн. Работает себе и для ICU. Правда, собсно платёж не проводил, но если бы были какие-то специфические несостыковки именно с ICU, то обломалось бы раньше.
moveton
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