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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:54
adj написав: flyman написав:
А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають.
Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU? Розкажи будь ласка.
Мова йшла про свої, і про те що брокер/дилер який позиціонує себе як лідер по об'єму проданих ОВДП не може до кінця автоматизувати все.
І це не про ловити ножі, а купити певний папір який був тільки у них в той день, і потрібній кількості. На наступний їх там вже може не бути і ти сидиш і чекаєш, як на рибалці. Це рівень і брокера, і фінансового ринку україни в цілому.
Те що є інші брокери я знаю, і користуюсь іншими також. Те що ви там завели і купили собі овдп на рік, то щастя вам, якщо ваші фінансові цілі співпадають з можливостями даного брокера. Але мова тут зараз не про вашу ситуацію, а технічні обмеження ICU.
Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.
Хоча з рибалкою теж не погана аналогія. Приходите на ставок де повно жирних карасів та кажете, що не можете піймати щуку.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:31
adj написав:
Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU?
А в чём проблема? Сейчас из любопытства проверил известную приватовскую тропинку за 3 грн. Работает себе и для ICU. Правда, собсно платёж не проводил, но если бы были какие-то специфические несостыковки именно с ICU, то обломалось бы раньше.
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