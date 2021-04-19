adj написав:

flyman написав: А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають. А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають.

Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU? Розкажи будь ласка.Мова йшла про свої, і про те що брокер/дилер який позиціонує себе як лідер по об'єму проданих ОВДП не може до кінця автоматизувати все.І це не про ловити ножі, а купити певний папір який був тільки у них в той день, і потрібній кількості. На наступний їх там вже може не бути і ти сидиш і чекаєш, як на рибалці. Це рівень і брокера, і фінансового ринку україни в цілому.Те що є інші брокери я знаю, і користуюсь іншими також. Те що ви там завели і купили собі овдп на рік, то щастя вам, якщо ваші фінансові цілі співпадають з можливостями даного брокера. Але мова тут зараз не про вашу ситуацію, а технічні обмеження ICU.