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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:54

  adj написав:
  flyman написав:А ще, крім погрітися на кредитних коштах, можна жалітися, що кешбек не дають.

Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU? Розкажи будь ласка.

Мова йшла про свої, і про те що брокер/дилер який позиціонує себе як лідер по об'єму проданих ОВДП не може до кінця автоматизувати все.

І це не про ловити ножі, а купити певний папір який був тільки у них в той день, і потрібній кількості. На наступний їх там вже може не бути і ти сидиш і чекаєш, як на рибалці. Це рівень і брокера, і фінансового ринку україни в цілому.

Те що є інші брокери я знаю, і користуюсь іншими також. Те що ви там завели і купили собі овдп на рік, то щастя вам, якщо ваші фінансові цілі співпадають з можливостями даного брокера. Але мова тут зараз не про вашу ситуацію, а технічні обмеження ICU.

Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.

Хоча з рибалкою теж не погана аналогія. Приходите на ставок де повно жирних карасів та кажете, що не можете піймати щуку.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:31

  adj написав:Як ти сепом кредитні гроші відправиш на ICU?

А в чём проблема? Сейчас из любопытства проверил известную приватовскую тропинку за 3 грн. Работает себе и для ICU. Правда, собсно платёж не проводил, но если бы были какие-то специфические несостыковки именно с ICU, то обломалось бы раньше.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:54

  moveton написав: проверил известную приватовскую тропинку за 3 грн.


то поділіться знанням
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:01

  moveton написав: При всём этом для себя его считаю более выгодным дилером, чем других. Но тут каждый сам себе решает что считать достаточной причиной для разрыва.


Останій місяць Сенс виглядає вигіднішим і зручнішим.
Потрошку перекладаюсь туди. Один з аргументів - там державний системоутворюючий банк, а АйСіЮ (при всій повазі до Гонтаревої) та ж сама фігня, що й FF. Яка відповідальність брокера?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:22

  anmyronyuk1 написав:
  moveton написав: При всём этом для себя его считаю более выгодным дилером, чем других. Но тут каждый сам себе решает что считать достаточной причиной для разрыва.


Останій місяць Сенс виглядає вигіднішим і зручнішим.
Потрошку перекладаюсь туди. Один з аргументів - там державний системоутворюючий банк, а АйСіЮ (при всій повазі до Гонтаревої) та ж сама фігня, що й FF. Яка відповідальність брокера?

а яка проблема?

ОВДП взагалі не прив"язані ні до банка, ні до ФГВФО,
а ті залишки, які лежать на поточному торговому рахунку Фонд віддасть

https://minfin.com.ua/ua/deposits/fond/

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування гарантується 100% (повне) повернення коштів за банківськими вкладами разом із нарахованими відсотками у разі неплатоспроможності/ліквідації банку.*

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні максимальна сума відшкодування за банківськими вкладами становитиме 600 тисяч гривень.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 лис, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:23

  anmyronyuk1 написав:то поділіться знанням

С этим лучше в тему Привата потому, что вообще никакой связи с ОВГЗ. Знание совсем не новое. Просто делается перевод. Тропинка умеренной полезности потому, что для неё не подходят карты Мони и собственные (а может и чужие) приватовские, но технически она есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:23

Re: Ринок ОВДП

  flyman написав:Ніхто Вам не заважає готувати ІСУ за своїм рецептом, але тоді не пишіть, що на смак виходить не так як очікувалося.

Та це ви плутаєте, вам смачно і ви кажете що інші їсти не вміють, а коли кажеш конкретно що не так, ваш аргумент - мені то смачно. Так їште. А це форум, і тут люди діляться враженнями, і це може бути для когось суттєвим параметром. Тому будуть знати що з ICU в цьому випадку краще не мати діла, бо є речі про які ніхто не говорить.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:25

Re: Ринок ОВДП

  flyman написав:ОВДП взагалі не прив"язані ні до банка, ні до ФГВФО,

Та да, розкажіть це людям які мали ОВДП у ФФУ, навіть ті які вже погашені мінфіном (купони і тіло).
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:28

  flyman написав:а ті залишки, які лежать на поточному торговому рахунку Фонд віддасть

https://minfin.com.ua/ua/deposits/fond/

[i]Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування гарантується 100% (повне) повернення коштів за банківськими вкладами разом із нарахованими відсотками у разі неплатоспроможності/ліквідації банку.*

Не отдаст. Там перед тем, как так далеко дочитывать, нужно начинать со слов: "у разі банкрутства банку повернення депозитів вкладникам (фізичним особам, у т.ч. ФОП)" ICU - это не банк, поэтому дальше можно не читать. В случае банкротства Авангарда, кстати, тоже не вернут. Уже потому, что счета не физиков.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:57

  adj написав:
  flyman написав:ОВДП взагалі не прив"язані ні до банка, ні до ФГВФО,

Та да, розкажіть це людям які мали ОВДП у ФФУ, навіть ті які вже погашені мінфіном (купони і тіло).

Там своя трагікомічна історія.
Але й у випадку "тупої несознанки" брокера я очікую проблеми з поверненням коштів
anmyronyuk1
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